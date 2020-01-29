Jandarmadan kaçak içki baskını - Son Dakika
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Jandarmadan kaçak içki baskını

6 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak içki satışı yapıldığı değerlendiren iki ayrı iş yerine baskın düzenleyen jandarma ekipleri çok miktarda kaçak içki ele geçirdi.

Jandarmadan kaçak içki baskını, System.String[]

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak içki satışı yapıldığı değerlendiren iki ayrı iş yerine baskın düzenleyen jandarma ekipleri çok miktarda kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili olarak iki iş yeri sahibi de yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Ulaş Karakol ekipleri Ulaş Mahallesinde iki iş yerinde kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerinin iş yerlerine eş zamanlı olarak yaptığı baskınlarda 125 litre el yapımı sahte rakı, 40 litre el yapımı kaçak votka,132 şişe Bulgaristan bondrollü çeşitli içkiler ele geçirildi.


Kaçak içkilere imha edilmek üzere el koyan jandarma ekipleri iki iş yeri sahibini de yasal işlem yapılmak üzere gözaltına aldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Jandarma, Ergene, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:26 Kaynak: İHA
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