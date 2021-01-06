Jandarmadan kaçak içki baskını - Son Dakika

Jandarmadan kaçak içki baskını
06.01.2021 13:14
Manavgat ilçesinde kaçak içki üretimi yapıldığı belirlenen ikamete yapılan baskında kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, amca ve yeğen gözaltına alındı.
Manavgat ilçesinde kaçak içki üretimi yapıldığı belirlenen ikamete yapılan baskında kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, amca ve yeğen gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ekiplerin 1 ay süren teknik takibi sonucunda Salkımevler Mahallesinde ikamet etmekte olan Ö.D. ve S.D. isimli şahısların kaçak alkol ürettiği ve piyasaya sürdükleri tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığının bilgisi dahilinde şüphelilerin ikametinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan aramada 105 şişe Etil Alkol, 162 Adet 50 ml Malt Aroma ve 25 adet Anason Aroma ele geçirilirken şahıslar gözaltına alındı. - ANTALYA
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