Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

7 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir tırın yatak bölümüne gizlenmiş 23 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir tırın yatak bölümüne gizlenmiş 23 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Uzunçay mevkinde sürücülere yönelik uygulama düzenledi. Uygulama esnasında C.E. isimli şahsın kullandığı tırda yapılan aramada yatak bölümüne gizlenmiş vaziyette 23 şişe bandrolsüz kaçak içki bulundu. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü hakkında işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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