Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu: 1 Tutuklama

Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu: 1 Tutuklama

3 saat önce

Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 tutuklama Yakalanmamak için evde yumuşatıcı kaynatmış Kadın ayakkabısıyla aile imajıİSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara sahte içki satma hazırlığında bulunan şahıslara operasyon düzenledi.

Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 tutuklama
Yakalanmamak için evde yumuşatıcı kaynatmış
Kadın ayakkabısıyla aile imajı

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara sahte içki satma hazırlığında bulunan şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan bir şüphelinin ürettiği alkolün kokusunu bastırmak için yumuşatıcı kaynattığı ve aile görünümü vermek için evinin kapısına kadın ayakkabısı koyduğu ortaya çıktı.
Bağcılar'daki ikamet adresini sahte içki imalathanesine çeviren şahıslara yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda İ.A. isimli bir şahıs kıskıvrak yakalandı.
Baskına karşı kameralı önlem
Baskında yapılan aramalarda ise; kolilenmiş ve nakle hazır halde binlerce litre sahte rakı, 3 adet dolum tankı, etil alkol, doluma hazır halde binlerce sahte içki şişesi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı, sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlemiş gibi taklit edilen sahte etiketler ile 1 adet alkol metre ele geçirildi. Jandarma tarafından kıskıvrak yakalanan İ.A.'nın, yapılabilecek olası baskınlara karşı önlem almak maksadıyla evinin dış kapısına kamera sistemi kurarak içeriden dışarıyı izlediği ortaya çıktı.
Yumuşatıcı kaynatarak kokuyu bastırmış
Evde incelemelerine devam eden jandarma ekipleri, şüphelinin ürettiği alkolün kokusunun diğer evlere ve çevreye yayılmasını engellemek için de tencerede sıvı çamaşır yumuşatıcısı kaynattığını belirledi.
Kadın ayakkabısıyla aile imajı
Yakalanmamak ve dikkat çekmemek için her yolu deneyen İ.A.'nın sahte içkileri ürettiği evin önüne aile oturuyor izlenimi vermek için koyduğu kadın ayakkabıları da dikkat çekti.
Operasyonda yakalanan İ.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:10 Kaynak: İHA

Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonun Ertelendiğini Açıkladı

Didem Soydan, Gamze Özçelik ile İlgili Düşüncelerini Açıkladı Otobüste Kendi Güvenliğini Sağlamayan Yolcu Haksız Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:15:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu: 1 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]