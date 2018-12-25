Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu
24 dakika önce
Balıkesir'de jandarma ekipleri 63 şişe kaçak içki yakaladı.
Balıkesir
'de jandarma ekipleri 63 şişe kaçak içki yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Jandarma
Komutanlığı ekipleri Karesi
ilçesine bağlı Köteyli mahallesinde bir araçta yaptıkları aramada 63 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbaratta Köteyli mahallesinde V.Y'nin 34 plakalı araç ile kaçak içki getireceğinin öğrenilmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile araçta yapılan aramada bandrolü ve etiketi olmayan kaçak içki yakaladı. V.Y hakkında adli soruşturma başlatılırken yakalanan kaçak içkiler Bandırma
Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:35 Kaynak: İHA
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