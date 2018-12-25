Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu

Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu

24 dakika önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri 63 şişe kaçak içki yakaladı.

Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de jandarma ekipleri 63 şişe kaçak içki yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekipleri Karesi ilçesine bağlı Köteyli mahallesinde bir araçta yaptıkları aramada 63 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbaratta Köteyli mahallesinde V.Y'nin 34 plakalı araç ile kaçak içki getireceğinin öğrenilmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile araçta yapılan aramada bandrolü ve etiketi olmayan kaçak içki yakaladı. V.Y hakkında adli soruşturma başlatılırken yakalanan kaçak içkiler Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:35 Kaynak: İHA

Karesi, Jandarma, Balıkesir, 3. Sayfa
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