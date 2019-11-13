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Jandarmadan kaçak içki operasyonu

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonucunda Düzce merkez'de ve İstanbul'da yapılan baskınlarda yüzlerce şişe gümrük kaçağı içki yakaladı.

Jandarmadan kaçak içki operasyonu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonucunda Düzce merkez'de ve İstanbul'da yapılan baskınlarda yüzlerce şişe gümrük kaçağı içki yakaladı.


Düzce İl Jandama Komutanlığı ekipleri kaçak içki istiharatını aldıktan sonra harekete geçti. Düzce merkez'de sanayi sitesinde bir iş yerine yapılan baskında 142 şişe gümrük kaçağı içki yakaladı. Yapılan baskında 1 kişide gözaltına alındı.


Yapılan çalışmaların devamında ise İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi'nde kaçak içkilerin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi'nde 5 ayrı adrese yapılan baskınlarda ise 163 şişe gümrük kaçağı içki yakalandı. Baskında 3 kişi de gözaltına alındı. Toplam 2 şehirde 6 adrese yapılan baskınlarda toplam 305 şişe gümrük kaçağı içkiye jandarma ekipleri el koyarken, 4 kişi de gözaltına alındı. - DÜZCE

Jandarma, İstanbul, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:20 Kaynak: İHA
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