Jandarmadan kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan operasyonla 3 bin 65 litre kaçak içki ele geçirdi.

Jandarmadan kaçak içki operasyonu, System.String[]

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan operasyonla 3 bin 65 litre kaçak içki ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası Kirazlı Mahallesi'nde kaçak içki üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine operasyon başlattı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Y.A, E.M, N.F, T.Z isimli şahısların iş yerleri ve evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 12 adet 220 litre ve değişik ebat ve kapasiteli plastik bidonlar içinde 3 bin 65 litre kaçak içki, 3 adet üzüm sıkma makinesi, bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıslar hakkında 5607 sayılı kanuna göre, yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:28 Kaynak: İHA
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