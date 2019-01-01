Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu: 2 Gözaltı

Karaman'da jandarmanın durdurduğu bir otomobilin bagajından 44 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Karaman'da jandarmanın durdurduğu bir otomobilin bagajından 44 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aldıkları duyum üzerine merkeze bağlı Mesudiye köyü girişinde M.M.Ş. ile A.A.Ş. isimli şahısların içinde bulunduğu 34 plakalı otomobili durdurdu. Aracın bagajında arama yapan jandarma ekipleri 44 adet çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak içki buldu. Ekiplerce içkilere el konulurken, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. - KARAMAN

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