Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu: 2 Gözaltı
56 dakika önce
Konya'nın Çumra ilçesinde 2 kişi, kaçak içkilerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Konya
'nın Çumra
ilçesinde 2 kişi, kaçak içkilerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, dün Konya İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Çumra ilçe merkezinde erkek kuaför dükkanı bulunan O.K. ve aynı yerde köfteci dükkanı bulunan R.K. isimli şahısların sahte içki getireceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri şüpheli şahısların kullandığı otomobili takibe aldı. Jandarma ekiplerince takibi süren otomobil Çumra- Karkın
karayolu üzerinde bekledikleri anda gözaltına alındı. Araç
içinde ve bagaj bölümünde yapılan arama neticesinde toplamda 23 şişe 22,7 litre sahte bandrollü ve niteliğine uygun olmayan sahte alkollü içki ele geçirildi.
Çumra Cumhuriyet savcılığının talimatı üzerine sahte bandrollü alkollü içkilere el konulduğu ve şüphelilerin ise ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi. - KONYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:06 Kaynak: İHA
Türkiye'nin Tahıl Ambarı Konya Ovası Alarm Veriyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı
Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı
Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti