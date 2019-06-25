Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kaçak içki uygulamasında 6 milyon TL ceza
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Jandarmadan kaçak içki uygulamasında 6 milyon TL ceza

43 dakika önce

Bursa'da jandarma ekiplerince kaçak ve sahte içki uygulaması yapıldı.

Jandarmadan kaçak içki uygulamasında 6 milyon TL ceza, System.String[]
Bursa'da jandarma ekiplerince kaçak ve sahte içki uygulaması yapıldı. Uygulamada 7 şüpheli şahsa ve 3 iş yerine toplam 5 milyon 969 bin TL para cezası uygulandı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülen uygulamanın Bursa ayağında jandarma ekipleri 104 tim ve 461 personel ile 306 kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda 3 bin 548 şahıs sorgusu ve 306 iş yeri kontrolü yapıldı. 7 şüpheli şahsa ve 3 iş yerine toplamda 5 milyon 969 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca uygulamada 660 şişe TAPDK belgesi olmayan alkollü içeceklere el konuldu.

Öte yandan uygulama sırasınca GBT sorgusunda arama kaydı bulunan 9 şahsa adli işlem yapıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:07 Kaynak: İHA
Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
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