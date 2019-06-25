Jandarmadan kaçak içki uygulamasında 6 milyon TL ceza
43 dakika önce
Bursa'da jandarma ekiplerince kaçak ve sahte içki uygulaması yapıldı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:07 Kaynak: İHA
'da jandarma ekiplerince kaçak ve sahte içki uygulaması yapıldı. Uygulamada 7 şüpheli şahsa ve 3 iş yerine toplam 5 milyon 969 bin TL para cezası uygulandı.
Ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülen uygulamanın Bursa ayağında jandarma ekipleri 104 tim ve 461 personel ile 306 kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda 3 bin 548 şahıs sorgusu ve 306 iş yeri kontrolü yapıldı. 7 şüpheli şahsa ve 3 iş yerine toplamda 5 milyon 969 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca uygulamada 660 şişe TAPDK
belgesi olmayan alkollü içeceklere el konuldu.
Öte yandan uygulama sırasınca GBT sorgusunda arama kaydı bulunan 9 şahsa adli işlem yapıldı. - BURSA
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu için işletmecilere 1,5 milyar TL ödenecek
Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti
Ormanlık alanda yakaladığı yavru karacaları evine götürdü, 11 bin lira ceza uygulandı
Bursa'da ucuz ekmek satan fırıncıya meslektaşları dava açtı