Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kaçak kazı operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

7 saat önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde jandarma ekipleri define bulma ümidi ile izinsiz kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu, System.String[]

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde jandarma ekipleri define bulma ümidi ile izinsiz kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İlçeye bağlı kaçak kazı yapıldığına yönelik alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma, Karaalikaçağı köyü Taşlıtepe mevkiinde 3 kişilik bir grubun izinsiz kazı yaptığını saptadı. Olayla ilgili M. A. (47), M. G. (56), M. Y.(29),Jandarma tarafından gözaltına alınırken kazıda kullanılan 1 jeneratör, 2 adet kürek, 4 kazma, 2 balyoz, 1 hilti, 2 murç ve muhtelif uzunluklarda kablo ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sona ermesinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - SİVAS

Akdağmadeni, Jandarma, Yozgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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