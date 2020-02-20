Jandarmadan kaçak kazı operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

6 saat önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalanırken çok sayıda Roma dönemine ait sikke ele geçirildi.

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalanırken çok sayıda Roma dönemine ait sikke ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesi Saz mevkinde jandarma ekipleri tarafından sit alanları ve mezarlarda izinsiz kazı yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Çalışmalarda F.G ve M.G yakalanırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 dedektör, 1 av tüfeği ile 60 parça Roma dönemine ait sikke ele geçirildi. Olayla ilgili F.G. ile M.G. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
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