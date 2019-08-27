Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı
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Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı

1 saat önce

Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Çatak köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler G.T. ve M.B. adlı şahısları arazide dedektörle arama yaparken suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Jandarma, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:24 Kaynak: İHA
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