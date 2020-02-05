Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı

7 saat önce

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesi İbikli köy mevkiinde kaçak kazı yapan iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesi İbikli köy mevkiinde kaçak kazı yapan iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.


Yapılan operasyonda; C.A., ve Ö.A., isimli şahıslar izinsiz kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri evinde satmak için muhafaza ettiği esnada suç üstü yakalandı.


Şahısların evlerinde yapılan aramada; (1) adet lahit kapağı, (5) adet sikke, (2) adet obje, (2) adet define arama dedektörü ve (4) adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler Jandarmada ki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Jandarma, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
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