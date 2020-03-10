Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 20 gözaltı

7 saat önce

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 farklı kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 20 gözaltı, System.String[]

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 farklı kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sivrihisar, Alpu ve Odunpazarı ilçelerinde kaçak kazı ihbarı aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, 4 farklı kaçak kazı olayının meydana geldiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon sonrasında ise kaçak kazı sonrası bulunan 9 adet altın sikke, 5 adet gümüş sikke, 10 adet bronz sikke, 10 adet bakır sikke ile birlikte 1 adet Hitit dönemine ait heykel ve 1 adet kolye başlığı ele geçirildi. Malzemeler, yapılan işlemlerin ardından Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:59 Kaynak: İHA
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