Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 20 gözaltı

6 saat önce

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 farklı yerde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 20 gözaltı, System.String[]

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 farklı yerde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sivrihisar, Alpu ve Odunpazarı ilçelerinde kaçak kazı ihbarı aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, 4 farklı kaçak kazı olayının meydana geldiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon sonrasında ise kaçak kazı sonrası bulunan 9 adet altın sikke, 5 adet gümüş sikke, 10 adet bronz sikke, 10 adet bakır sikke ile birlikte 1 adet Hitit dönemine ait heykel ve 1 adet kolye başlığı ele geçirildi. Malzemeler, yapılan işlemlerin ardından Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(İHA)

Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
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