Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kaçak Kazıya Suç Üstü

Jandarmadan Kaçak Kazıya Suç Üstü

2 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan Kaçak Kazıya Suç Üstü, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi gözaltına alındı.

Boyalıca Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, Ballıkaya mevkiinde N.B. isimli şahsın kaçak kazı yaptığını tespit etti. Ekipler tarafından şüpheli şahıs suç üstü yakalandı. Olay yerinde muhtelif kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi. N.B, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:58 Kaynak: İHA

Jandarma, İznik, Bursa, Güncel
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