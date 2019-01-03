Jandarmadan Kaçak Kazıya Suç Üstü
2 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi gözaltına alındı.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi gözaltına alındı. Boyalıca
Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, Ballıkaya mevkiinde N.B. isimli şahsın kaçak kazı yaptığını tespit etti. Ekipler tarafından şüpheli şahıs suç üstü yakalandı. Olay yerinde muhtelif kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi. N.B, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:58 Kaynak: İHA
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