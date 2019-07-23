Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü
1 saat önce
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
'ün Eskipazar
ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Büyükyayalar köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon yaptı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen A.K. ve H.A. isimli 2 şahıs suçüstü yakalanırken kazıda kullandıkları malzemelere ise el konuldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan her iki şahıs ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK
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