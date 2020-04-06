Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü - Son Dakika

Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü
6 saat önce
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Jandarma ekipleri, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Yelten Mahallesi Suçıktı mevkinde kaçak kazı yapılacağı duyumu alınması üzerine harekete geçerek olay yerine baskın yaptı. Kaçak kazı yapan O.Ö., E.A., H.K. ve E.Ö. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Dört şahıs jandarmadaki ifadelerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:53 Kaynak: İHA
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