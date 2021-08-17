Jandarmadan kaçak kenevire sıkı takip - Son Dakika

Malatya'nın Arguvan İlçesi jandarma ve emniyet ekipleri, uyuşturucuda kullanılan kaçak hint keneviri ekenlere göz açtırmıyor.

Arguvan ilçesinde bir tarlada ekili vaziyette 95 kök Hint keneviri ele geçirildi. Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet amirliği ekipleri ile Arguvan ilçesi Ektir Mahallesi'nde bir tarlada kenevir ekildiği bilgisi üzerine operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında bir şahsın tarlasında yapılan aramalarda 95 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili S.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında tahkikat başlatıldı. - MALATYA