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Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon - Son Dakika

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

19.01.2022 13:03
Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak ocaklara operasyon düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak ocaklara operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 adet kaçak ocak tespit edilerek imha edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kilimli İlçesinde 01-18 Ocak tarihleri arasında kaçak ocaklara operasyon düzenlendi. Kaçak Maden Ocaklarına yönelik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına ait Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteği ile icra edilen operasyonlar neticesinde; 4 Adet sahipli Kaçak Maden Ocağı tespit edildi.

1 Adet Havalandırma Motoru, 4 Adet Kürek, 2Adet Vinç, 2Adet Vagon, 4 Adet Kazma, 54 Metre Profil Ray ele geçirildi. Tespit edilen kaçak maden ocaklarının imhası sağlanarak, şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - ZONGULDAK

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

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İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon - Son Dakika


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