Jandarmadan kaçak şarap operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kaçak şarap operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan kaçak şarap operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 ton 62 litre kaçak el yapımı şarap ele geçirildi.

Jandarmadan kaçak şarap operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 ton 62 litre kaçak el yapımı şarap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan bir ihbar sonrasında T.İ., A.İ. ve T.İ.'nin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 1 ton 62 litre el yapımı kaçak şarap ele geçirildi.


Yetkililer gözaltına alınan zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğünü bildirdi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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