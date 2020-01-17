Jandarmadan kaçak şarap operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan kaçak şarap operasyonu: 3 gözaltı
6 saat önce
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 ton 62 litre kaçak el yapımı şarap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 ton 62 litre kaçak el yapımı şarap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan bir ihbar sonrasında T.İ., A.İ. ve T.İ.'nin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 1 ton 62 litre el yapımı kaçak şarap ele geçirildi.
Yetkililer gözaltına alınan zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğünü bildirdi. - KAYSERİ
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