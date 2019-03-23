Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu
16 dakika önce
Balıkesir'de jandarma ekipleri kaçak sigara satıcılarına operasyon düzenledi.
Balıkesir'de jandarma ekipleri kaçak sigara satıcılarına operasyon düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kepsut ilçesine bağlı Serçeören mahallesinde bir işyerinde kaçak sigara satıldığı bilgisi üzerine Serçeören mahallesinde işletmeciliğini F.Ü.'ün yaptığı markette İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrol esnasında işyerinde bin 860 adet doldurularak içime hazır hale getirilmiş makaron sigara ele geçirildi.
Adli makamların talimatıyla bu olayla ilgili olarak F.Ü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:36 Kaynak: İHA
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