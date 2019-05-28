Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kaçak silah operasyonu

Jandarmadan kaçak silah operasyonu

3 saat önce

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatih'te bir marangoz atölyesine operasyon düzenledi.

Jandarmadan kaçak silah operasyonu, System.String[]
İSTANBUL  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatih'te bir marangoz atölyesine operasyon düzenledi. Operasyonda yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulmuş 20 adet Sig Sauger marka tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; M.S.isimli bir kişinin yasadışı yollarla Türkiye'ye soktuğu tabancalara İstanbul'da müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin  Fatih'te bir marangoz atölyesinin bulunduğu tespit edildi. Aylar süren fiziki takip sonucunda marangozhane üzerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. 

MARANGOZ ATÖLYESİNDE 20 KAÇAK SİLAH 
Şüphelinin elinde siyah çantalar ile marangoz atölyesine girdiğini gören jandarma ekipleri atölyeye baskın düzenleyerek olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı. Atölyenin yazıhane olarak kullanılan bölümünü arayan jandarma ekipleri, tahta parçaları arasına gizlenmiş siyah bir poşet içerisinde her biri ayrı ayrı mavi naylon poşetlerle ambalajlanmış ruhsatsız silahlar ele geçirdi. Aynı atölyede aramalarına devam eden ekiplerinin bulduğu ikinci poşetin içerisinde de, yine ayrı ayrı naylon poşetlerle ambalajlanmış silahlar olduğu görüldü. Jandarma ekipleri toplamda 20 adet Sig Sauger marka tabanca ele geçirildi. 

SİLAHLAR SUÇ ÖRGÜTLERİNE DAĞITILACAKTI
Ele geçirilen tabancaların, özellikle organize suç örgütlerine pazarlamak maksadıyla getirildiğini tespit eden Jandarma, suç örgütlerine silah sevkiyatının ise motosikletli kuryeler aracılığıyla yapıldığını belirledi. Olayla ilgili incelemelerine devam ederken,  gözaltına alınan iki şüpheliden M.S. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:03 Kaynak: DHA
Fatih, İstanbul, Jandarma, Güncel
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