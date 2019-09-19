Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde, durdurulan bir araç içerisinde kaçak tütün ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, jandarma önleyici kolluk devriyesi, içerisinde M.E., A.K. ve E.Ö.'ün bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı.



Aramada, bagaj ve arka koltuk kısmında 4 bin 400 adet dolu makaron sigara, 14 kilogram kıyılmış tütün, 5 bin 800 adet boş makaron sigara, 8 adet elektronik sigara likiti ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



Yakalanan 3 şüpheli, jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA