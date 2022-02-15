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Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok - Son Dakika

Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok

15.02.2022 18:36

Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok 1 adet profesyonel sigara doldurma makinesi, 62 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin 260 bin TL olduğu belirlendi Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 adet profesyonel...

Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok

1 adet profesyonel sigara doldurma makinesi, 62 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin 260 bin TL olduğu belirlendi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 adet profesyonel sigara doldurma makinesi, 62 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin 260 bin TL olduğu belirlendi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde N.Y. isimli şahsın temin ettiği kaçak tütünü evinde elektronik makine dolum yaptığı ve iş yerinde satışını yaptığı tespit edildi.

Şüpheli şahsın iş yerine ve evine eş zamanlı yapılan operasyonda; 1 adet profesyonel sigara doldurma makinesi, 62 kilo kıyılmış tütün, 350 paket doldurulmuş makaron, 24 bin 500 adet bin 225 kutu boş makaron, 5 bin adet şeffaf kilitli paketleme poşetleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık olarak 260 bin TL olduğu belirlendi. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok
Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok
Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok

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Türk Lirası, Jandarma, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmadan kaçak tütüne geçit yok - Son Dakika
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