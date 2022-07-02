Jandarmadan kaçakçılara darbe - Son Dakika
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Jandarmadan kaçakçılara darbe

02.07.2022 10:05
Jandarmadan kaçakçılara darbe

Kocaeli'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 milyon 317 bin 560 bandrolsüz makaron ve 122 bin 415 kilo tütün ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 milyon 317 bin 560 bandrolsüz makaron ve 122 bin 415 kilo tütün ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma başlatıldı. Kocaeli'ye yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron getirerek piyasaya süreceği yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, hemen harekete geçti. İhbar üzerine şüpheli şahısların araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 milyon 253 bin 620 bandrolsüz boş makaron, 63 bin 940 dolu makaron ve 122 bin 415 kilo içi kıyılmış tütün ele geçirildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Kaplama altın' Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Kaplama altın' Kocaeli'de 1 milyon 150 bin adet boş makaron ele geçirildi Kocaeli'de 1 milyon 150 bin adet boş makaron ele geçirildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kaçakçılara darbe - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan kaçakçılara darbe - Son Dakika
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