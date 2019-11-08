Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kaçakçılara darbe
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kaçakçılara darbe

Jandarmadan kaçakçılara darbe

6 saat önce

Diyarbakır'dan Ankara'ya yüklü miktarda sevkiyat yapılacağı bilgisi üzerine jandarma tarafından Malatya girişinde durdurulan kamyonda 6 ton kıyılmış tütün ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarmadan kaçakçılara darbe, System.String[]

Diyarbakır'dan Ankara'ya yüklü miktarda sevkiyat yapılacağı bilgisi üzerine jandarma tarafından Malatya girişinde durdurulan kamyonda 6 ton kıyılmış tütün ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Ankara'ya yüklü miktarda sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon için harekete geçti. Jandarma ekipleri, Malatya girişinde bulunan Kömürhan Köprüsü girişinde bir kargo firmasına ait kamyonu durdurdu. Araçta narkotik köpeğinin yardımı ile yapılan aramalarda eşyalar arasına gizlenmiş 6 ton kıyılmış tütün, 5 bin 350 karton makaron, bin 650 adet pipo tütünü, 350 paket kaçak sigara ve 78 adet makaron doldurma makinesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - MALATYA

Diyarbakır, Jandarma, Malatya, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
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