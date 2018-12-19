Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

1 saat önce

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, 12-18 Aralık tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı ve kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet olmak üzere olaya müdahale edildi Olaylarda 555 gram esrar, 5 gram eroin, 3 adet uyuşturucu hap ve 600 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 12 şüpheli şahıstan 11'i ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 1 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:49 Kaynak: İHA

Aralık, Sivas, Jandarma, 3. Sayfa
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