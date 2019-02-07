Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

1 saat önce

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarda 2'si yabancı 57 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarda 2'si yabancı 57 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, 30 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet, yasa dışı bulunma ve kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet olmak üzere 53 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 27 gram eser, 4 adet muhtelif kazı malzemesi ve 6 bin 740 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 2'si yabancı 57 şüpheli ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:05 Kaynak: İHA

Sivas, Jandarma, 3. Sayfa
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