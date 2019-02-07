Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarda 2'si yabancı 57 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarda 2'si yabancı 57 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



İl Jandarma Komutanlığınca, 30 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet, yasa dışı bulunma ve kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet olmak üzere 53 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 27 gram eser, 4 adet muhtelif kazı malzemesi ve 6 bin 740 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 2'si yabancı 57 şüpheli ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - SİVAS

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