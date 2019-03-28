Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları
1 saat önce
Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapılırken 1 kişi tutuklandı.
Sivas
'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapılırken 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri 20-26 Mart tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet ve göçmen kaçakçılığı olmak üzere toplam 14 olaya müdahale etti. Bu olaylarda 682 gram esrar maddesi, 1 adet dedektör, 2 adet muhtelif kazı malzemesi ve 2 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 24 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 23'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1 şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:16 Kaynak: İHA
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