Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

1 saat önce

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapılırken 1 kişi tutuklandı.

Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları, System.String[]
Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapılırken 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 20-26 Mart tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet ve göçmen kaçakçılığı olmak üzere toplam 14 olaya müdahale etti. Bu olaylarda 682 gram esrar maddesi, 1 adet dedektör, 2 adet muhtelif kazı malzemesi ve 2 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 24 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 23'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1 şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:16 Kaynak: İHA

Sivas, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üniversite Kampüsünde Yarış Yapan İki Araç Dehşet Saçtı! 1 Öldü, 3 Yaralı Küçük İskender, Uzun Bir Aradan Sonra Ortaya Çıktı! Selin Ciğerci, Kim Kardashian'a Mesaj Atarak Kullanmadığı Yalısını İstedi Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 18:07:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]