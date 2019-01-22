Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonu
8 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 78 bin 346 adet tıbbi ilaç ile 13 bin 782 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 78 bin 346 adet tıbbi ilaç ile 13 bin 782 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahısların kaçakçılık yapacağı bilgisi alındığı belirtildi. Bunun üzerine yapılan operasyonda, Yamanyurt Mahallesi yakınlarında araziye atılı vaziyette 11 farklı marka ve cinste toplamda 78 bin 346 adet tıbbi ilaç ile 13 bin 782 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:05 Kaynak: İHA
Dostça Başlayan Maç Olaylı Bir Şekilde Sona Erdi
Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı
İnşaatta Oynayan Çocuklar, Silahla Yüzünden Vurulmuş Erkek Cesedi Buldu
Kadın Kılığına Girip Dilenen Şahıs, Kameralara Yakalandı