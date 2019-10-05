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Jandarmadan kaçakçılık operasyonu

1 saat önce

Iğdır İl Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bin 299 paket kaçak sigara ile 2 bin 536 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Jandarmadan kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Iğdır İl Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bin 299 paket kaçak sigara ile 2 bin 536 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma ekipleri Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca ilçelerinde kaçak sigara, akaryakıt ve içki bulundurup satışının yapıldığı şüphe edilen yerlere operasyon düzenledi. Operasyonda, bin 299 paket kaçak sigara, 2 bin 536 litre kaçak akaryakıt, 4 kök keneviri, bin 351 gram kubar esrar, 2 adet yakıt pompası, 5 litre kaçak alkol ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarına karışan 6 şahıs yakalanarak yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını tehdit eden kazancı ile yasa dışı örgütlere mali kaynak sağlayan şahıslar ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - IĞDIR

Jandarma, Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:26 Kaynak: İHA
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