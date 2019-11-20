Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kaçakçılıkla mücadele
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Jandarmadan kaçakçılıkla mücadele

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada çok sayıda cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.

Jandarmadan kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada çok sayıda cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli C.Ç'nin kullandığı aracı tespit eden ekipler durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araç içinde faturasız olarak ülkeye sokulan çok sayıda cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.


Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemin yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
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