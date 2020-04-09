Jandarmadan kaçan araçta, 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Jandarmadan kaçan araçta, 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
6 saat önce
VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan araçta 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan araçta 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, Başkale ilçesinde sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik takibe alınan şüpheli aracın sürücüsü, Ömerdağı Mahallesi'nde jandarma ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Araç, İran sınırında bulunan Gelenler Mahallesi'nde durdurularak, sürücüsü yakalandı. Araçta yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirtilen 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:06 Kaynak: DHA
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