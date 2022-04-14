Jandarmadan kaçan araçtan 3 ölü oklu kirpi çıktı - Son Dakika
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Jandarmadan kaçan araçtan 3 ölü oklu kirpi çıktı

14.04.2022 11:33
Jandarmadan kaçan araçtan 3 ölü oklu kirpi çıktı

Adana'da jandarmadan kaçan bir araçta, koruma altında olduğu belirtilen öldürülmüş 3 oklu kirpi bulundu.

Adana'da jandarmadan kaçan bir araçta, koruma altında olduğu belirtilen öldürülmüş 3 oklu kirpi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çukurova ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye sırasında şüpheli bir araç jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Araç kısa sürede durduruldu. Araçta yapılan aramada çuval içerisinde 3 adet koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan ölü oklu kirpi bulundu. Ayrıca avda kullanılan 4 adet uç kısmı kancalı sopa ele geçirildi. Gerekli yasal işlemin yapılması için yakalanan şüpheliler, ele geçirilen oklu kirpiler ve sopalar ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. - ADANA

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tragger, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kaçan araçtan 3 ölü oklu kirpi çıktı - Son Dakika


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