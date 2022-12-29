Dur ihtarına uymayan şüpheliler, 7 yaşındaki Burak'ı hayattan kopardı - Son Dakika
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Dur ihtarına uymayan şüpheliler, 7 yaşındaki Burak'ı hayattan kopardı

29.12.2022 18:02

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarmanın dur ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu motosiklet, takip sırasında yol kenarında oynayan 7 yaşındaki Burak Yeşil ile 8 yaşındaki Şiyar Haktanır'a çarptı. Kazada Burak Yeşil yaşamını yitirdi, Şiyar Haktanır'la iki şüpheli yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına kaydedilirken, Şanlıurfa Valiliği, şüphelilerin kullandığı motosikletin çalıntı olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 25 Aralık günü ilçe girişinde uygulama yapan jandarma ekipleri, plakasız motosikleti durdurmak istedi. Ancak motosikletteki İ.Ö. ve M.A., ihtara uymadı. Jandarmanın peşine düştüğü İ.Ö. yönetimindeki motosiklet, Mizar Caddesi'nde yol kenarında kum yığını yanında oynayan komşu çocukları Burak Yeşil ile Şiyar Haktanır'a çarparak devrildi.

JANDARMA ARACIYLA HASTANEYE KALDIRDILAR

Kazada, iki çocuk ile şüpheliler yaralandı. Bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası yaralı çocuklar, çevredekiler tarafından kucaklanarak, jandarma aracıyla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan çocuklardan Burak Yeşil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şiyar Haktanır ile 2 şüphelinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Yaşanan olayla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi: "Suruç ilçesi Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na ait devriye ekiplerini görünce şüpheli hareketler sergileyip 'dur' ihtarına uymayan motosikletin çalıntı olduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiş, sonrasında şüpheli kişiler takip edilmeye başlanmıştır. Suruç ilçe merkezine doğru kaçmaya başlayan şüpheliler, Suruç ilçe girişinde yol kontrolü yapan polis ekiplerini fark ederek polis noktasından kaçmak için manevra yapmışlardır. Yaptıkları manevrada olay yerinin yakınındaki kum yığınına çarpmaları neticesinde bahse konu olan kaza meydana gelmiştir. Kaza sırasında kum yığınında oynayan bir çocuğumuz vefat etmiştir. İlçe Jandarma Komutanlığımıza ait aracın kazaya karışması gibi bir durum söz konusu değildir. Olayla ilgili adli ve idari süreç hassasiyetle yürütülmektedir."

Kaynak: DHA
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Jandarma, Hisarcık, Şiyar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dur ihtarına uymayan şüpheliler, 7 yaşındaki Burak'ı hayattan kopardı - Son Dakika

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