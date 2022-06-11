Olay, Davutlar Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat A., idaresindeki 09 ABB 318 plakalı otomobil, Güzelçamlı'da Jandarma kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre kovalamaca sonucu Davutlar Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarparak durabildi. Yaralanan sürücü Fuat A., ve yolcu konumunda ki Funda A., ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün alkollü olduğu ileri sürüldü. Otomobil çekici yardımı ile yediemin otoparkına çektirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan kaçarken kaza yaptı - Son Dakika

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