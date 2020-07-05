Jandarmadan kaçarken kaza yaptılar - Son Dakika

Denizli'de bir iş yerini yağmalayan 2 kişi, jandarmadan kaçarken kaza yaptı. Traktöre çarparak taklalar atan araçtaki zanlılar gözaltına alındı.



Olay, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç.'nin iş yeri C.T. ve Ü.A. tarafından yağmalandı. İş yeri sahibi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şahısları ve kaçtıkları aracın plakasını tespit ederek çalışma başlattı. 20 GL 122 plakalı hafif ticari araç ile kaçan şahıslar jandarmanın "dur" ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Sürücü C.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, park halindeki traktöre çarparak taklalar attı. Taklalar atan araçtan jandarma ekipleri tarafından çıkarılan C.T.'nin yapılan kontrolde 1,65 promil alkollü olduğu öğrenildi. C.T.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve alkollü araç kullanmak gibi maddelerden ceza işlem uygulandı. C.T. ve arkadaşı Ü.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ