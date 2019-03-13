Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kaçarken Önce Polis Aracına, Ardından Eczane Duvarına Çarptı

Jandarmadan Kaçarken Önce Polis Aracına, Ardından Eczane Duvarına Çarptı

1 saat önce

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine kovalamaya başladığı bir araç, tam öğrencilerin okuldan çıktığı saatte önce bir polis memurunun aracına, ardından okula yakın bir eczanenin duvarına çarptı.

Jandarmadan Kaçarken Önce Polis Aracına, Ardından Eczane Duvarına Çarptı, System.String[]
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine kovalamaya başladığı bir araç, tam öğrencilerin okuldan çıktığı saatte önce bir polis memurunun aracına, ardından okula yakın bir eczanenin duvarına çarptı.

Olay Okul Caddesi üzerinde saat 17.10 sıralarında meydana geldi. Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin şüphelenip peşine düştüğü 16 R 7132 plakalı bir araç, jandarma ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Kaçarken aşırı hız yapan araç sürücüsü, ilçe merkezine girdi. Burada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce ilçede görev yapan bir polis memurunun aracına, ardından da eczane duvarına çarptı. Kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan okulun çıkış saatine denk gelen kazada ölen olmazken, polis memuru ayağından hafif şekilde yaralandı.

Kazayı yapan aracın etrafını saran jandarma ekipleri, şüpheliler Samet M, Emrah M. ve yanlarında bulunan bir kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:43 Kaynak: İHA

Bursa, Büyükorhan, Jandarma, 3. Sayfa
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