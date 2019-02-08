Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kaçmak İsterken Evin Duvarına Çarptı

Jandarmadan Kaçmak İsterken Evin Duvarına Çarptı

1 saat önce

Bursa'da devriye gezen jandarma ekiplerini gören 2 kişi otomobille kaçmak isterken bir evin duvarına çarptı.

Jandarmadan Kaçmak İsterken Evin Duvarına Çarptı, System.String[]
Bursa'da devriye gezen jandarma ekiplerini gören 2 kişi otomobille kaçmak isterken bir evin duvarına çarptı. Kişilerin üzerinden uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdiği esnada şüpheli gördüğü bir otomobili takibe aldı. Jandarmadan kaçmak isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince bir evin duvarına çarparak durdu. Otomobilin içindeki kişiler etkisiz hale getirildikten sonra yapılan üst aramalarında 28 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 bin 345 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kişi gözaltına alındı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:53 Kaynak: İHA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
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