Jandarmadan Kaçmak İsterken Evin Duvarına Çarptı
1 saat önce
Jandarmadan kaçmak isterken evin duvarına çarptı -Kişilerin üzerinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Jandarmadan kaçmak isterken evin duvarına çarptı
-Kişilerin üzerinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
BURSA - Bursa
'da devriye gezen jandarma ekiplerini gören 2 kişi otomobille kaçmak isterken bir evin duvarına çarptı. Kişilerin üzerinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım
ilçesi Karapınar
Mahallesinde meydana geldi. Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdiği esnada şüpheli gördüğü bir otomobili takibe aldı. Jandarmadan kurtulmak isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince bir evin duvarına çarparak durdu. Otomobilin içindeki kişiler etkisiz hale getirildikten sonra yapılan üst aramalarında 28 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 bin 345 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:08 Kaynak: İHA
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