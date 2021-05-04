JANDARMADAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BACAĞINI KIRDI - Son Dakika

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde evde bir araya gelen 6 kişi oyun oynarken jandarma baskın yaptı. Kaçmaya çalışan bir kişi, dere yatağına atlayınca bacağını kırdı. Kocaali ilçesi Şerbetpınarı Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir evde bir araya gelen 6 kişinin oyun oynadığını belirleyen jandarma ekipleri baskın düzenledi. Ekiplerin geldiğini fark eden İsa K., paniğe kapılarak pencereden çıkıp dere yatağına atladı. 15 metre yükseklikten dere yatağına atlayan İsa K.?nin bacağı kırıldı. Jandarmanın haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi İsa K.?yi dere yatağından çıkardı. İsa K. tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Kısıtlamayı ihlal eden 6 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.