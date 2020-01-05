Jandarmadan kaçmaya çalışırken çamura saplanan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan kaçmaya çalışırken çamura saplanan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Jandarmadan kaçmaya çalışırken çamura saplanan araçtan uyuşturucu çıktı

7 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarmadan kaçmaya çalışırken kullandıkları araç çamura saplanan 4 kişi, gözaltına alındı.

Jandarmadan kaçmaya çalışırken çamura saplanan araçtan uyuşturucu çıktı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarmadan kaçmaya çalışırken kullandıkları araç çamura saplanan 4 kişi, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

?İnegöl ilçesinin kırsal İsaören Mahallesi'nde, saat 01.00 sıralarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir araca, dur ihtarında bulundu. Ancak, araç sürücüsü, ihtara uymayarak yoluna devam etti. Jandarma ekiplerinin peşine düştüğü araç, toprak yollara girdi. Bu sırada araç, çamura saplandı. Jandarma, araçtaki D.T. (30), S.Ç. (35), M.Y. (24) ve M.K.'yi (32) yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerinde üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda poşetler içinde 50 gram metamfetamin, 28 gram selvi uyuşturucu maddesi, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 365 lira para ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, sürücü S.Ç.'ye ayrıca, dur ihtarına uymadığı ve ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle 5 bin 234 lira para cezası uygulandı.


Jandarma, İnegöl, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:38 Kaynak: DHA
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