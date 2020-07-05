Jandarmadan kaçtı, kaza yapıp takla attı - Son Dakika

Jandarmadan kaçtı, kaza yapıp takla attı

Jandarmadan kaçtı, traktöre çarptı: 2 kişi tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de iş yerini yağmalayan şahıslar jandarmadan kaçınca kaza yaptı. Traktöre çarparak taklalar atan araçtan çıkarılan şahıslar gözaltına alındı.

Olay, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç.'nin işyeri C.T. ve Ü.A. tarafından yağmalandı. İş yeri sahibi durumu fark etmesi üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri şahısları ve kaçtıkları aracın plakasını tespit ederek arama çalışmaları başlattı. 20 GL 122 plakalı hafif ticari araç ile kaçan şahısları durdurmak istedi. jandarmanın dur ihtarına uymayan şahıslar ile jandarma arasında kısa kovalamaca yaşandı. 20 GL 122 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü C.T. direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki traktöre çarparak taklalar attı. Taklalar atan araçtan jandarma ekipleri tarafından çıkarılan C.T.'nin yapılan kontrolde 1,65 promil alkollü olduğu öğrenildi. C.T.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve alkollü araç kullanmak gibi maddelerden ceza işlem uygulandı. C.T. ve arkadaşı Ü.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T. ve Ü.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.