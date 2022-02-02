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Jandarmadan kaçtı, sırtındaki çuvaldan 9 kilo esrar çıktı - Son Dakika

Jandarmadan kaçtı, sırtındaki çuvaldan 9 kilo esrar çıktı

02.02.2022 16:58
Jandarmadan kaçtı, sırtındaki çuvaldan 9 kilo esrar çıktı

BİNGÖL'de, jandarma ekipleri durdurmak isteyince kaçan ve kısa sürede yakalanan şüphelinin sırtındaki çuvalda, 9 kilo 682 gram kubar esrar ele geçirildi.

BİNGÖL'de, jandarma ekipleri durdurmak isteyince kaçan ve kısa sürede yakalanan şüphelinin sırtındaki çuvalda, 9 kilo 682 gram kubar esrar ele geçirildi.

Genç ilçesinin Küpar yol kontrol noktasındaki jandarma görevlileri, sırtındaki çuval ile giden kişiyi şüphe üzerine durdurmak istedi. İsmi açıklanmayan kişi, kaçarken kısa sürede ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin sırtındaki çuvalda yapılan aramada, 9 kilo 682 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Jandarmadan kaçtı, sırtındaki çuvaldan 9 kilo esrar çıktı
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Jandarma, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jandarmadan kaçtı, sırtındaki çuvaldan 9 kilo esrar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmadan kaçtı, sırtındaki çuvaldan 9 kilo esrar çıktı - Son Dakika
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