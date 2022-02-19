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Jandarmadan KADES tanıtımı - Son Dakika

Jandarmadan KADES tanıtımı

19.02.2022 10:14
Jandarmadan KADES tanıtımı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma tarafından, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vatandaş Bilgilendirme Faaliyeti ve Narko Rehber Eğitimi verildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma tarafından, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vatandaş Bilgilendirme Faaliyeti ve Narko Rehber Eğitimi verildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve KOM Şube Müdürlüğü personeli tarafından, Karagöl Mahallesi'nde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, KADES(Kadın açıl destek) tanıtımı ve uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 'Narkorehber' eğitimi düzenlendi. Jandarma personeli tarafından verilen eğitime çok sayıda kadın katıldı. - SAMSUN

Jandarmadan KADES tanıtımı
Jandarmadan KADES tanıtımı

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Jandarma, Samsun, Mayıs, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan KADES tanıtımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmadan KADES tanıtımı - Son Dakika
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