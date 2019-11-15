Jandarmadan kadın bomba uzmanı paylaşımı
6 saat önce
Jandarma Genel Komutanlığı, bünyesinde görev yapan kadın bomba imha uzmanın çalışması ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:16 Kaynak: İHA
Jandarma Genel Komutanlığı, bünyesinde görev yapan kadın bomba imha uzmanın çalışması ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kadın bomba uzmanının arazide yaptığı patlayıcı imha çalışması yer almakta. Paylaşımda kadın bomba uzmanının barut kokusunu parfüm kokusuna tercihi de ifade edilmekte. - ANKARA
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