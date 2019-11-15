Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kadın bomba uzmanı paylaşımı
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Jandarmadan kadın bomba uzmanı paylaşımı

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, bünyesinde görev yapan kadın bomba imha uzmanın çalışması ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Jandarmadan kadın bomba uzmanı paylaşımı, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı, bünyesinde görev yapan kadın bomba imha uzmanın çalışması ile ilgili bir paylaşımda bulundu.


Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kadın bomba uzmanının arazide yaptığı patlayıcı imha çalışması yer almakta. Paylaşımda kadın bomba uzmanının barut kokusunu parfüm kokusuna tercihi de ifade edilmekte. - ANKARA

Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:16 Kaynak: İHA
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