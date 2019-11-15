Jandarmadan kadın bomba uzmanı paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, bünyesinde görev yapan kadın bomba imha uzmanın çalışması ile ilgili bir paylaşımda bulundu.



Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kadın bomba uzmanının arazide yaptığı patlayıcı imha çalışması yer almakta. Paylaşımda kadın bomba uzmanının barut kokusunu parfüm kokusuna tercihi de ifade edilmekte. - ANKARA