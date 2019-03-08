Jandarmadan Kadın Sürücü ve Yolculara Karanfil
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta jandarma trafik ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı.
Kahramanmaraş
'ta jandarma trafik ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
" dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı. Onikişubat
İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı trafik timleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde kadınları unutmayarak, sabahın erken saatlerinde Türkoğlu-Kahramanmaraş yolu üzerinde bulunan Hacı Mustafa Mahallesinde uygulama noktası oluşturdu.
Uygulama noktasından geçen kadın sürücü ve yolcuları durduran jandarma, karanfil vererek Kadınlar Günü
'nü kutladı. Rutin kontrol yapılacağını düşünen kadınlar, karanfil hediyesini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi ve memnuniyetlerini dile getirdi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:20 Kaynak: İHA
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