Jandarmadan kadın sürücülere karanfil

Balıkesir Jandarma Komutanlığına bağlı kadın personel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla kadın sürücü ve kadın yolculara karanfil hediye etti.



"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca kadına yönelik şiddeti önlemek ve farkındalık oluşturmak kapsamında, 25 Kasım 2019 Pazartesi günü Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kadın Kısmı, Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Kısmı, Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığın kadın personelinin katılımı ile Pamukçu Mahallesindeki yol kontrol noktasında kadın sürücü ve yolcularımıza karanfil ve kadına karşı şiddetle mücadele hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı personeli "Kadına Karşı Şiddete Dur" demek için daima görev başında olduklarını açıkladı. - BALIKESİR